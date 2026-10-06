पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में 22 गज में बनी छह मंजिला इमारत झुकी, आसपास के मकानों पर खतरा

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सुंदर नगरी में महज 22 गज के प्लाट पर बनी छह मंजिला इमारत के एक तरफ झुकने से आसपास के मकानों पर भी खतरा बढ़ गया है। इमारत में दरारें और झुकाव मिलने के बाद नगर निगम ने इसे खाली कराने का नोटिस जारी किया है। निगम ने भवन में किसी के रहने पर रोक लगाते हुए आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

निगम उत्तर- पूर्वी जोन के कार्यकारी अभियंता के अनुसार, इमारत में दरारें और झुकाव होने की सूचना मिलने पर कनिष्ठ अभियंता ने मौके पर जाकर जांच की। निरीक्षण के दौरान भवन बंद मिला। बाहर से जांच करने पर इमारत पास के मकानों की ओर झुकी हुई मिली। इसके बाद निगम ने भवन मालिक को तत्काल इसे खाली कराने के निर्देश दिए।