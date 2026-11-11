दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत बनकर तैयार, कड़कड़डूमा में DDA की 48 मंजिला बिल्डिंग में 1026 प्रीमियम फ्लैट्स

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कड़कड़डूमा में विकसित किए जा रहे ईस्ट दिल्ली हब का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। परियोजना के तहत 48 मंजिला आवासीय टावर तैयार किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई करीब 155 मीटर होगी।

इसके पूरा होने पर यह राजधानी की सबसे ऊंची आवासीय इमारत होगी। मंगलवार को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने परियोजना का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने आवासीय टावरों में चल रहे फिनिशिंग कार्यों और नागरिक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया।

साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और निर्माण एजेंसी एनबीसीसी को आपसी समन्वय के साथ काम पूरा करने और परियोजना का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 30 हेक्टेयर में विकसित टीओडी परियोजना है ईस्ट दिल्ली हब उपराज्यपाल ने कहा कि पूर्वी दिल्ली को टिकाऊ और सघन शहरी जीवन के क्षेत्र में एक मिसाल बनना चाहिए। परियोजना का निर्माण उसकी परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए। यहां करीब 30 हेक्टेयर में विकसित हो रहा ईस्ट दिल्ली हब ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) परियोजना है।