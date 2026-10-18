बेड के अंदर छिपा रखा था 54 Kg गांजा, दिल्ली पुलिस ने बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दबोचे दो तस्कर

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस की एएटीएस टीम ने गांजा तस्करी के नेटवर्क का पता लगाकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने तीन चरणों में कुल 54.375 किलो गांजा बरामद किया है। इसमें 52.32 किलो गांजा मोहन गार्डन के सिद्धार्थ एन्क्लेव स्थित एक मकान में बेड के स्टोरेज बाक्स में छिपाकर रखा गया था। गांजा 49 पैकेट में पैक था। पुलिस ने मामले में एक लावारिस स्कूटी भी जब्त की है।

तस्करी में शामिल लोगों की पहचान पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह के निर्देश पर नशे की तस्करी में शामिल लोगों की पहचान कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गांजे की बड़ी खेप बरामद इसी क्रम में एएटीएस टीम ने कार्रवाई करते हुए पहले लावारिस स्कूटी से गांजा बरामद किया। इसके बाद जांच के दौरान बलबीर को गिरफ्तार किया गया और उससे मिली जानकारी के आधार पर गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई।

स्कूटी छोड़कर मौके से भागा 7 अक्टूबर को एएटीएस की टीम नजफगढ़ के अग्रवाल कालोनी स्थित तिरंगा चौक के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति टीवीएस जुपिटर स्कूटी छोड़कर मौके से भाग गया। स्कूटी की तलाशी लेने पर उसकी डिक्की से 1.855 किलो गांजा बरामद हुआ।