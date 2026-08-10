'हर रोज 1000 की दिहाड़ी', नाबालिगों के सहारे नोएडा में फल-फूल रहा गांजा तस्करी का धंधा; कहां-कहां फैला नेटवर्क

मुनीश शर्मा, नोएडा। एक हजार रुपये दिहाड़ी पर नाबालिगों के सहारे नोएडा में गांजा तस्करी का नेटवर्क फल-फूल रहा है। नाबालिग गांजा पहुंचाने संग गिरोह के लिए नाक, कान व आंख बने हैं।

पुलिस या नए ग्राहक के आने की सूचना पहले तस्करों तक पहुंचाते हैं। गांजा तस्कर नूरी, हेमा व उनके साथियों की गिरफ्तारी के बाद जांच में यह बातें सामने आई हैं।

फेज वन थाना पुलिस 40 दिनों में दोनों गिरोह से जुड़े 13 नाबालिगों को गांजे संग पकड़ा है व उनसे गांजा बिकवाने वाले 15 तस्करों को जेल भेजा है।

बच्चों को बना रहे तस्करी का हिस्सा

फेज वन और सेक्टर-20 थाना क्षेत्र की आठ जेजे कॉलोनियों के अधिकांश लोग मजदूरी करते हैं या रिक्शा आदि चलाते हैं। मादक पदार्थ बेचने वाले नूरी व हेमा जैसे गिरेाह के सदस्य इन बच्चों को अपने तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा बना रहे हैं। तस्कर बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैकेट पहुंचाने के लिए एक हजार रुपये देते हैं। अधिकांश को पता ही नहीं होता कि व पैकेट में क्या है।

गांजा पहुंचाने के देते थे एक हजार फेज वन थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान शुक्रवार रात को सेक्टर-8 स्थित नर्सरी के पास से एक संदिग्ध नाबालिग को पकड़ा। उससे 1250 ग्राम अवैध गांजा मिला। उसकी पहचान सेक्टर 10 के 16 वर्षीय किशोर के रूप में हुई।

पूछताछ में बताया कि वह सेक्टर-17 की झुग्गी में रहने वाले नन्हे, सुखवीर, सूरज से गांजा के पैकेट लेकर एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाता है। बदले में प्रतिदिन एक हजार रुपये मिलते हैं। मुनाफे का काफी हिस्सा नन्हे रखता है। वह उसको कभी-कभी गांजा भी पिलाता है।

बच्चा होने के कारण पुलिस नहीं करती शक फेज वन थाना पुलिस ने 29 जुलाई को सेक्टर-8 से 16 वर्षीय किशोर को 1150 ग्राम अवैध गांजे संग पकड़ा। उसकी पहचान सेक्टर 10 के एक कालोनी के रहने वाले के रूप में हुई।

खबरें और भी





