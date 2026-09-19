DUSU Election 2026: कौन हैं DUSU की सचिव रिया छाबड़ी? किसान परिवार से है गहरा नाता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव शनिवार को संपन्न हो गए, जिसमें अध्यक्ष पद पर एबीवीपी प्रत्याशी यश डबास, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी दीपांशु शौकीन, एबीवीपी प्रत्याशी सचिव रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी से लक्ष्य राज निर्वाचित हुए।

शनिवार को जैसे ही अंतिम परिणाम जारी हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बन गया। बता दें कि एबीवीपी ने चार में से तीन केंद्रीय पदों अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पर परचम लहराया है। चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच मुख्य मुकाबला था।

कौन है DUSU की सचिव रिया छाबड़ी? दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के मैदान में रिया छाबड़ी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से उतरीं और 7 हजार अधिक वोटों से जीत हासिल की। रिया छाबड़ी मूलरूप से दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली हैं। वह किसान परिवार से संबंध रखती हैं।

रिया छाबड़ी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध श्री अरबिंदो कॉलेज से पढ़ाई शुरू की, जो वर्तमान में बीए प्रोग्राम के चौथे वर्ष में अध्ययनरत हैं। रिया छाबड़ी का खेल स्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन रहा है। वे वह इंटर कॉलेज स्तर की बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं।

कैंपस में जश्न का माहौल परिणाम घोषित होते ही विश्वविद्यालय परिसर में ढोल-नगाड़ों की थाप के साथ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तीन प्रमुख पदों पर जीत दर्ज कर एबीवीपी ने छात्र राजनीति में अपनी साख को एक बार फिर मजबूत किया है।