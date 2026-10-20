बाजार में 100 से 1,000 रुपये में बिक रहे रावण के पुतले, जानें दिल्ली में कहां जलाया जाएगा 40 फीट ऊंचा कॉकरोच

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। विजयादशमी की पूर्व संध्या पर यमुनापार की सड़कों और बाजारों में जगह-जगह तरह-तरह के रावण के पुतले नजर आए। कहीं बड़ी-बड़ी और घुमावदार मूंछों वाले रावण बच्चों को लुभाते दिखे, तो कहीं रंग-बिरंगी पोशाक और अलग-अलग आकार के पुतले लोगों का ध्यान खींचते रहे।

बच्चों में दिखी रावण का पुतला खरीदने की ललक बच्चे अपने अभिभावकों के साथ मनपसंद रावण खरीदने पहुंचे, वहीं दूसरी ओर रामलीला कमेटियां भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण दहन की तैयारियों में जुटी रहीं। बाजारों की रौनक और रामलीला मैदानों में चल रही तैयारियों ने दशहरे के उत्साह को और बढ़ा दिया।

राहगीरों की नजरें पुतलों पर टिकीं गांधी नगर, पांडव नगर और गुरु अंगद नगर में रावण के पुतलों की दुकानें सजी नजर आईं। दुकानदारों के अनुसार, बाजार में 100 से 1,000 रुपये तक के रावण उपलब्ध हैं। पुतले की लंबाई, पोशाक और मूंछों के घुमाव के आधार पर उनकी कीमत तय हो रही है। बच्चे अपनी पसंद के आकार और रंग-रूप वाले पुतले चुनते नजर आए, जबकि राहगीर भी इन पुतलों को देखकर ठहरते रहे।