200 रुपये की पुड़िया और 6 महीने की जांच, दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया बरेली से जुड़े स्मैक सिंडिकेट का भंडाफोड़

धनंजय मिश्रा, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी की गलियों में बिकने वाली स्मैक की पुड़िया का सिरा बरेली और फरीदाबाद तक जुड़ा मिला। ओखला औद्योगिक क्षेत्र में अप्रैल में दो पेडलरों की गिरफ्तारी से शुरू हुई जांच में दिल्ली पुलिस ने करीब छह महीने तक पूछताछ और सुरागों के आधार पर एक-एक कड़ी जोड़ी।

स्थानीय पेडलरों से शुरू हुई पड़ताल पहले महिला तस्कर तक पहुंची, फिर फरीदाबाद में बैठे बड़े भंडारणकर्ता और बरेली से होने वाली आपूर्ति की कड़ी सामने आई। इस तरह पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैले स्मैक तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया।

जांच में चौंकाने वाले खुलासे ओखला औद्योगिक क्षेत्र थाना में 27 अप्रैल को दर्ज मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले अब्दुल्ला और करण को स्मैक के साथ दबोचा। इनसे मिली कड़ियों के आधार पर पुलिस ने किरण, नीरज और अशोक को गिरफ्तार कर स्मैक बरामद की।

जांच में सामने आया कि गिरोह का मुख्य सरगना गोपी सिंह बरेली से भारी मात्रा में स्मैक खरीदता था और फिर उसे दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में अपने एजेंटों के माध्यम से तस्करी करता था। दो बार बच निकली महिला तस्कर दिल्ली पुलिस ने दो बार नाकाम होने के बाद गुप्त रणनीति बनाकर महिला ड्रग तस्कर मनिया को विक्की और गुड्डू सहित गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 32 ग्राम स्मैक बरामद हुई। मनिया आटो से आकर ₹200 से ₹500 में स्मैक की पुड़िया बेचती थी।