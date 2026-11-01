शादी करने से पहले लीजिए उसकी ट्रेनिंग, DU के कॉलेज की अनोखी पहल; प्री-मैरिटल सेंटर में क्या-क्या सिखाया जाएगा?

लोकश शर्मा, नई दिल्ली। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में शादी करने से पहले युवा रिश्तों की बारीकियां भी सीख सकेंगे। कमला नेहरू कॉलेज ने इसके लिए 'तेरे मेरे सपने' नाम से डीयू का पहला प्री-मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर शुरू किया है।

यहां युवाओं को शादी से पहले आपसी समझ, संवाद, जिम्मेदारियों और मतभेद सुलझाने की ट्रेनिंग के साथ स्वैच्छिक काउंसलिंग भी मिलेगी।

शादी से पहले समझेंगे रिश्तों का गणित

शादी के फैसले से पहले युवा यह समझ सकेंगे कि एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सेंटर में प्रभावी संवाद, एक-दूसरे की अपेक्षाओं को समझने और वैवाहिक जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्टता बनाने पर काम किया जाएगा।

इसका मकसद युवाओं को शादी और निजी जीवन से जुड़े फैसले जल्दबाजी के बजाय समझदारी से लेने में मदद करना है। रिश्तों में मतभेद होने पर उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाने के तरीके भी बताए जाएंगे। 'तेरे मेरे सपने' नाम से शुरू हुआ सेंटर कमला नेहरू कॉलेज में शुरू किए गए इस सेंटर का नाम 'तेरे मेरे सपने' रखा गया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन (एनसीडब्ल्यू) की मेंटरशिप में शुरू हुए इस सेंटर का उद्घाटन आयोग की चेयरपर्सन विजया के रहाटकर ने किया।