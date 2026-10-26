DU की छात्रा से 6,450 रुपये की ठगी से खुला 30 करोड़ के साइबर फ्रॉड का नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा से 7 गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) की एक छात्रा से हुई 6,450 रुपये की ठगी की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में चल रहे एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यह गिरोह फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराधियों को मुहैया कराता था। इन खातों में 30 करोड़ रुपये से अधिक के क्रेडिट ट्रांजेक्शन और देशभर से दर्ज 27 शिकायतें जुड़ी पाई गई हैं। कुर्ती के विज्ञापन से शुरू हुई थी ठगी रामजस कॉलेज की छात्रा ने सोशल मीडिया पर कुर्ती का विज्ञापन देखकर 799 रुपये का ऑर्डर दिया था और 400 रुपये एडवांस जमा किए। इसके बाद पार्सल डिलीवरी और रिफंडेबल चार्ज के नाम पर झांसा देकर उससे कुल 6,450 रुपये ऐंठ लिए गए। छात्रा को न तो पार्सल मिला और न ही पैसे वापस हुए, जिसके बाद 4 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई।

छापेमारी में 7 आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने पैसों के लेनदेन और डिजिटल रिकॉर्ड का विश्लेषण कर ग्रेटर नोएडा में छापेमारी की। 16 अक्टूबर को आदित्य मिश्रा, आयुष वर्मा, अभिषेक पाल, हिमांशु राणा, राहुल कुमार और गौरव पांडे को गिरफ्तार किया गया। वहीं, गिरोह के सातवें सदस्य उदित प्रताप सिंह भदौरिया को 21 अक्टूबर को कानपुर से पकड़ा गया।