CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली सुर घाट पर छठ तैयारियों का लिया जायजा, यमुना में झाग पर क्या बोले मंत्री प्रवेश वर्मा?

सुर घाट पर छठ महापर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। घाटों की स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आस्था का महापर्व छठ हमारे पूर्वांचल के लाखों परिवारों की आस्था, भावनाओं और अपनी मिट्टी से जुड़े संस्कारों का उत्सव है। दिल्ली में बसे पूर्वांचल के परिवारों को इस महापर्व पर अपने गांव, अपनी परंपराओं और अपनों से जुड़ाव का वही अपनापन मिले, यह हमारी जिम्मेदारी है। हर व्रती की श्रद्धा का सम्मान और हर परिवार की सुविधा का ध्यान, इसी भाव से हमारी सरकार छठ महापर्व की तैयारियों में जुटी है। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी श्री कपिल मिश्रा जी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। @KapilMishra_IND #ViksitDelhi