अब पढ़ाई में आड़े नहीं आएगी तंगी, DU का SOL दे रहा 100% तक फीस माफी; 20 नवंबर तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्कूल आफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने की नौबत नहीं आएगी।

आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को राहत देने के लिए एसओएल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इसके तहत विद्यार्थियों को फीस में 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया तीन नवंबर से शुरू हो चुकी है और विद्यार्थी 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत चार लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को फीस में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। वहीं, चार से आठ लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत तक रियायत दी जाएगी।

इसका लाभ एसओएल और कैंपस आफ ओपन लर्निंग (सीओएल) के विद्यार्थी उठा सकेंगे। अगले साल फिर करना होगा आवेदन एसओएल ने स्पष्ट किया है कि पिछले परीक्षा परिणाम में ईआर या बैकलॉग वाले विद्यार्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। आवेदन के लिए चालू वित्त वर्ष का सरकारी आय प्रमाण पत्र, वर्तमान फीस रसीद, पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की मार्कशीट और बैंक खाते का विवरण देना होगा।