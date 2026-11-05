फटाफट चेक करें अपने इलाके का AQI, ये हैं प्रमुख वेबसाइट के नाम; दिल्ली-NCR में जहरीली हवा का कहर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Air pollution delhi: दिल्ली-एनसीआर में दीवाली (Diwali) से पहले ही प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में आज गुरुवार सुबह AQI 700 के पार दर्ज किया गया है। इसके साथ ही सुबह के समय विजिबिलिटी भी कम रही।

राजधानी दिल्ली और आसपास सटे शहरों के लोगों की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। क्योंकि दीवाली पर जमकर पटाखे फोड़े जाएंगे, जिस वजह से एनसीआर की हवा और जहरीली हो जाएगी। आसानी से चेक करें AQI अगर आपको अपने या किसी दूसरे इलाके का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Delhi AQI Today) चेक करना हो तो कुछ वेबसाइट के जरिए आप आसानी से (Air Quality Check) चेक कर सकते हैं। लोगों को मास्क लगाने की सलाह दिल्ली-एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि घर से निकलने से पहले मास्क जरूर पहनें। मास्क लगाने से काफी हद तक आप जहरीली हवा से अपना बचाव कर सकते हैं।