सिलेबस बताकर छात्रा को भेजा अश्लील PDF, DU के प्रोफेसर के खिलाफ जांच शुरू; कॉलेज ने फोर्स लीव पर भेजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कॉलेज में शिक्षकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार की शिकायतों का सिलसिला सामने आने से शैक्षणिक परिसर में हलचल तेज हो गई है।

दौलत राम कॉलेज के बाद अब सत्यवती कॉलेज के एक एसोसिएट प्रोफेसर पर छात्रा ने यौन उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन ने संबंधित शिक्षक को छुट्टी पर भेज दिया है। मामले की जांच कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) कर रही है।

फोन पर परेशान करने का आरोप छात्रा ने दो नवंबर को कॉलेज प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि एसोसिएट प्रोफेसर फोन पर उसे परेशान करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक अश्लील पीडीएफ दस्तावेज भी भेजा था और उसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बताया था।

शिकायत में छात्रा ने शिक्षक के व्यवहार को अनुचित बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। जांच रिपोर्ट के बाद होगा एक्शन सत्यवती कॉलेज के प्राचार्य सुभाष कुमार सिंह ने बताया कि मामला आईसीसी के पास है और जांच प्रक्रिया चल रही है। संबंधित शिक्षक पिछले महीने से छुट्टी पर हैं। समिति ने पिछले सप्ताह बैठक भी की थी।

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उसे कॉलेज की गवर्निंग बॉडी और फिर विश्वविद्यालय को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। हालांकि, आरोपी शिक्षक ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि वह आईसीसी के सामने अपना जवाब दे चुके हैं और पिछले सप्ताह से कॉलेज जाकर पढ़ा रहे हैं।