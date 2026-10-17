दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD एडमिशन के लिए नया नियम, 100 नंबर की होगी परीक्षा; इंटरव्यू को 30% का वेटेज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डीयू ने चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में शोध या उद्यमिता का विकल्प पूरा करने वाले विद्यार्थियों के लिए पीएचडी में सीधे प्रवेश की राह स्पष्ट कर दी है।

विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा दो घंटे की होगी और इसमें 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

चयन में प्रवेश परीक्षा के अंकों का 70 प्रतिशत और साक्षात्कार का 30 प्रतिशत वेटेज रहेगा। अधिसूचना के अनुसार, यूजीसी-सीएसआईआर नेट, गेट, सीईईडी या अन्य समान राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले विद्यार्थी इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।