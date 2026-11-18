जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में वर्षों पहले स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के बावजूद डिग्री पूरी नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है।

पढ़ाई बीच में छूट जाने या तय समय सीमा में सभी पेपर पास नहीं कर पाने के कारण डिग्री से वंचित रह गए पूर्व विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय ने एक बार फिर परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया है।

खास बात यह है कि इस विशेष अवसर का लाभ वर्ष 2012 से दाखिला लेने वाले पुराने विद्यार्थी भी उठा सकेंगे। इसके तहत नियमित कॉलेज के अलावा नान-कॉलेजएट महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीवेब) और स्कूल आफ ओपन लर्निंग (एसओएल) के विद्यार्थी भी पात्र होंगे।