राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 8976 करोड़ रुपये के कार्य चल रहे हैं। इससे रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही पटरियों के दोहरीकरण व अन्य कार्य हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर राजधानी के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने तथा जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 13 रेलवे स्टेशनों का हो रहा पुनर्विकास सीएम ने कहा कि दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, कैंट, सराय रोहिल्ला, शाहदरा, नरेला, सफदरजंग, बिजवासन, सब्जी मंडी, तिलक ब्रिज और आदर्श नगर का पुनर्विकास किया जा रहा है।