राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सहित एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) अब विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले ईंधनों की नए सिरे से समीक्षा करेगा।

आयोग ने एनसीआर में पहले से स्वीकृत ईंधनों की मानक सूची की समीक्षा करने और जरूरत के मुताबिक उसमें बदलाव सुझाने के लिए 15 सदस्यीय विशेषज्ञ उपसमिति गठित की है।

यह समिति तय करेगी कि मौजूदा सूची में किन ईंधनों को बनाए रखने, शामिल करने या हटाने की जरूरत है। इसके साथ ही एनसीआर से सटे क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रहे ईंधनों की प्रदूषण क्षमता की भी जांच की जाएगी।

प्रदूषण के आधार पर होगा आकलन सीएक्यूएम के मुताबिक, उपसमिति विभिन्न क्षेत्रों और कार्यों में इस्तेमाल होने वाले ईंधनों का आकलन करेगी। इसमें यह देखा जाएगा कि कौन से ईंधन प्रदूषण की दृष्टि से अधिक नुकसानदेह हैं और किन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने की जरूरत है।