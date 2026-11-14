मॉडर्न मिजाज, देसी अंदाज... छठ के जरिये जड़ों से जुड़ रहे Gen-Z; लोकगीतों के साथ मनाया उत्सव

अर्घ्य कार्यक्रम की मुख्य कोआर्डिनेटर के तौर पर कोशिश रही कि युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ा जाए। छठ पर मां के साथ प्रसाद बनाना और घर सजाना मुझे बेहद पसंद है। - शिवानी जायसवाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज

पढ़ाई के लिए भले ही दिल्ली रहते हैं लेकिन छठ दिल के बेहद करीब है। डीयू में कराए कार्यक्रम का मकसद युवाओं को अपनी परंपरा, पहचान और संस्कृति से जोड़ना था। - नील नयन, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज

मैं हर छठ में सोनपुर जाता हूं। छठ घाट की सफाई करना, दादाजी के साथ जाकर फल और सब्जियां लॉना, प्रसाद व खाना बनाने में मदद करने से लेकर दउरा सजाने तक का काम करता हूं। - मयंक कुमार, छात्र, डीयू

मेरे घर में मां, भाई और भाभी छठ का व्रत करते हैं। घाट तक दउरा ले जाने से लेकर पूजन सामग्री लॉने और प्रसाद तैयार करने तक का काम मैं करता हूं। छठ से जुड़ा हर काम पसंद है। - अभिषेक, लॉ स्टूडेंट

यह भी पढ़ें- IITF 2026: दिल्ली से लद्दाख और झारखंड तक... ट्रेड फेयर में दिखी 'विकास और विरासत' की अनोखी झलक; क्या है खास?



