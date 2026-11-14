IITF 2026: दिल्ली से लद्दाख और झारखंड तक... ट्रेड फेयर में दिखी 'विकास और विरासत' की अनोखी झलक; क्या है खास?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारत मंडपम में 45वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) 2026 शुरू हो गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली पवेलियन का उद्घाटन किया और इस साल इसकी थीम विकास और विरासत है।

14 से 27 नवंबर तक चलने वाले मेले में विभिन्न राज्यों के 3500 से ज्यादा एग्जीबिटर्स और 11 देशों के पवेलियन हैं। बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पार्टनर स्टेट हैं, जबकि दिल्ली, असम, झारखंड और पश्चिम बंगाल फोकस स्टेट हैं।