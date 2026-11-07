दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर, DU के कई कॉलेजों में ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता का असर अब दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कॉलेजों की पढ़ाई पर भी पड़ने लगा है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए डीयू के कई कॉलेजों ने अगले कुछ दिनों के लिए आनलाइन कक्षाएं संचालित करने और परिसर बंद रखने का फैसला किया है।

कॉलेजों ने इसके लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और दिल्ली सरकार के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया है। वहीं, कुछ कॉलेजों ने त्योहार के दौरान परिसर में पटाखे जलाने से रोकने के लिए भी ऑनलाइन कक्षाओं का निर्णय लिया है।

10 नवंबर को चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स ने जारी नोटिस में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) के चिंताजनक स्तर तक पहुंचने के कारण सात और 10 नवंबर को कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जा सकती हैं।

यह फैसला सीएक्यूएम और दिल्ली सरकार की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। कॉलेज नौ नवंबर को बंद रहेगा। हालांकि, सात और 10 नवंबर को पहले से निर्धारित कक्षा परीक्षाएं ऑफलाइन ही आयोजित होंगी।