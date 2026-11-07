दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस में भव्य दिवाली मिलन समारोह में लिया हिस्सा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस में आयोजित भव्य 'दिवाली मिलन' समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में ...और पढ़ें
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस में दिवाली मिलन में शिरकत की।
ड्रोन और लेजर शो ने कार्यक्रम में चार चांद लगाए, मन मोह लिया।
भगवान राम के अयोध्या आगमन का संदेश लेजर शो से दिया गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रोशनी के त्योहार दीपावली के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस में आयोजित एक भव्य 'दिवाली मिलन' समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम में तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां ड्रोन और लेजर शो ने आसमान को रोशन कर दिया और उपस्थित लोगों का मन मोह लिया।
समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लेजर शो के जरिए भगवान राम के अयोध्या आगमन और दीपावली के संदेश को आम जनता के साथ साझा किया। इस आधुनिक और आकर्षक प्रस्तुति ने त्योहार की रौनक को कई गुना बढ़ा दिया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को संबोधित करते हुए उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह प्रकाश पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नया सवेरा लेकर आए। कनॉट प्लेस में आयोजित यह दिवाली मिलन कार्यक्रम पूरी दिल्ली में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां बड़ी संख्या में लोग इस अद्भुत ड्रोन और लेजर शो का आनंद लेने पहुंचे थे।