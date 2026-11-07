दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस में भव्य दिवाली मिलन समारोह में लिया हिस्सा

डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली। रोशनी के त्योहार दीपावली के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस में आयोजित एक भव्य 'दिवाली मिलन' समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम में तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां ड्रोन और लेजर शो ने आसमान को रोशन कर दिया और उपस्थित लोगों का मन मोह लिया।

समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लेजर शो के जरिए भगवान राम के अयोध्या आगमन और दीपावली के संदेश को आम जनता के साथ साझा किया। इस आधुनिक और आकर्षक प्रस्तुति ने त्योहार की रौनक को कई गुना बढ़ा दिया।