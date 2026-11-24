डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में B.Com (Hons) की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। डीयू ने अपने होनहार और जरूरतमंद छात्रों के लिए एक नई स्कॉलरशिप स्कीम निकाली है। इस स्कीम के तहत चुने गए छात्रों को हर साल 1.02 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति मिलेगी।

यह स्कॉलरशिप दिवंगत प्रोफेसर जी.सी. माहेश्वरी की याद में शुरू की गई है। उनकी पत्नी रानी माहेश्वरी ने इसके लिए 21 लाख रुपये का दान दिया है। इस प्रस्ताव को वाइस चांसलर की ओर से मंजूरी भी मिल गई है।

कितने साल तक, कितनी रकम मिलेगी? स्कीम का नाम प्रोफेसर जी.सी. माहेश्वरी एनुअल मेमोरियल स्कॉलरशिप रखा गया है। शुरुआती 11 साल यानी 2026 से 2036 तक हर चयनित छात्र को सालाना 51,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद 2037 से 2046 तक यह रकम बढ़कर 1.02 लाख रुपये प्रति छात्र हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस फंड से कॉमर्स विभाग हर साल एक मेमोरियल लेक्चर भी कराएगा। इसके लिए पहले 11 साल तक हर साल 25,000 रुपये और बाद के 10 साल तक हर साल 50,000 रुपये का अलग बजट रखा गया है।