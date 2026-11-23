जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर की ऊंची इमारतें आने वाले समय में केवल रहने और कामकाज के लिए ही नहीं, बल्कि बिजली उत्पादन का जरिया भी बन सकती हैं। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है, जिसके तहत हाईराइज इमारतों पर वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन लगाकर हवा से बिजली पैदा की जा सकेगी।

इससे इमारतों में बिजली की जरूरत का कुछ हिस्सा खुद पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही, ऊर्जा उत्पादन के लिए छतों पर सोलर पैनल लगाने की निर्भरता भी कम हो सकेगी। ऊंची इमारतों में बिजली उत्पादन की बेहतर संभावना डीटीयू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में डॉ. रितु राज के मुताबिक, इस तकनीक के लिए कम से कम 10 से 20 मंजिल ऊंची इमारतें उपयुक्त होंगी। जमीन से ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा की गति में भी बदलाव आता है।

दिल्ली-एनसीआर में 10 से 20 मीटर की ऊंचाई पर हवा की औसत गति 1.5 से 3.5 मीटर प्रति सेकेंड रहती है, जबकि गर्मियों में यह चार से छह मीटर प्रति सेकेंड तक पहुंच जाती है। वहीं, 50 से 120 मीटर की ऊंचाई पर इमारतों की बनावट के कारण हवा की गति बढ़ने से बिजली उत्पादन की संभावनाएं बेहतर हो जाती हैं।