राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) अपने बस डिपो में पेट्रोल पंप स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए डीटीसी इंडियन आयल कॉरपोरेशन (आइओसीएल) के साथ गठजोड़ करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य बसों से मिलने वाले किराये के अलावा आय के नए स्रोत विकसित करना है।

हाल ही में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। आइओसीएल के साथ परियोजना का खाका तैयार करने के साथ ही अन्य कंपनियों के सहयोग से भी ऐसी योजनाएं शुरू करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

डीटीसी को कैसे मिलेगा फायदा? योजना के तहत बस डिपो में स्थापित होने वाले पेट्रोल पंप कंपनी के स्वामित्व और कंपनी द्वारा संचालित (सीओसीओ) मॉडल पर चलाए जाएंगे। इससे पेट्रोल पंपों पर संचालन संबंधित कंपनी करेगी, जबकि इससे होने वाली आय का हिस्सा डीटीसी को मिलेगा।

वर्तमान में डीटीसी के 37 बस डिपो चालू हैं। इनमें उपयुक्त स्थानों पर पेट्रोल पंप स्थापित करने की संभावना तलाशी जा रही है। क्या है डीटीसी का नेक्सट प्लान? बता दें कि डीटीसी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई अन्य विकल्पों पर भी काम कर रही है। इसमें बसों पर विज्ञापन, बसों के पूरे बाहरी हिस्से पर विज्ञापन लगाने की योजना शामिल है। हालांकि, बसों पर पूरे बाहरी हिस्से में विज्ञापन लगाने की योजना अभी शुरू नहीं हो सकी है।