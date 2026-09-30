डीटीसी ने पांच डिपो से हटाए अपने ड्राइवर, बुराड़ी-रोहिणी समेत कई जगह JBM के चालक संभालेंगे जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने जेबीएम ईको टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए समझौते के तहत संविदा चालकों की तैनाती में बदलाव किया है।

29 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार कंपनी के संविदा चालकों को बुराड़ी, रोहिणी सेक्टर-37 प्रथम, रोहिणी सेक्टर-37 द्वितीय, राजघाट-2ए और गाजीपुर डिपो में तैनात किया गया है।

समझौते के अनुसार जेबीएम देगा वेतन

डीटीसी ने संबंधित डिपो में तैनात अपने चालकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर नई तैनाती वाले डिपो में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। चालकों को जेबीएम ईको टेक प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट करना होगा।