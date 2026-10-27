दिल्ली के ठेकों पर अब नहीं लगानी होगी कतार, DSIIDC ने लॉन्च किया नया ऐप; ऑनलाइन बुक कर सकेंगे शराब

वीके शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली में शराब की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू हो गई है। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचा विकास निगम ने इसके लिए मोबाइल एप शुरू किया है। हालांकि, इस सुविधा के तहत शराब की घर पर आपूर्ति नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान करने के बाद उपभोक्ताओं को संबंधित ठेके पर जाकर शराब लेनी होगी। इसके लिए 48 घंटे की समयसीमा तय की गई है। 208 ठेकों पर मिलेगा सुविधा का लाभ अधिकारियों के अनुसार, यह सुविधा फिलहाल डीएसआईआईडीसी के अपने 208 शराब ठेकों पर ही उपलब्ध है। दिल्ली में चार सरकारी निगमों को शराब की खुदरा बिक्री की अनुमति है और इनके 700 से अधिक ठेके हैं। आनलाइन बुकिंग के प्रति उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया अभी उत्साहजनक नहीं है। आगे इस सुविधा का विस्तार उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाएगा।