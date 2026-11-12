'झूठ का पुलिंदा है सोनिया गांधी की किताब', 1984 सिख दंगों पर DSGMC ने उठाए सवाल; कांग्रेस से माफी मांगने को कहा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अपनी पुस्तक में सच्चाई को तोड़-मरोड़कर पेश करने और अपने परिवार को क्लीन चिट देने का प्रयास किया है। यह पुस्तक सच्चाई सामने लाने के बजाय झूठ का पुलिंदा है।

राजनीतिक विरासत पर लगे दाग को धोने का प्रयास जगदीप ने कहा कि पुस्तक के माध्यम से एक बार फिर गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत पर लगे दाग को धोने का प्रयास किया है। चाहे आपातकाल के मामले में इंदिरा गांधी का बचाव हो या 1984 के सिख कत्लेआम में राजीव गांधी को निर्दाेष साबित करने की कोशिश, हर मामले में तथ्यों को अपनी सुविधा के अनुसार पेश किया गया है।

सिख परिवारों को दशकों तक न्याय के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा? उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का यह दावा कि राजीव गांधी सिखों के कत्लेआम से दुखी थे, इतिहास में दर्ज उनके विवादित बयान से मेल नहीं खाता। राजीव गांधी ने सिखों की हत्या पर बयान दिया था कि ‘जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है’ आज भी सिखों के घाव को हरा कर देता है। यदि वह वास्तव में दुखी थे तो फिर हत्यारों को राजनीतिक संरक्षण क्यों मिलता रहा और पीड़ित सिख परिवारों को दशकों तक न्याय के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा?