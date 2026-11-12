दिल्ली की हवा पर चौंकाने वाली रिपोर्ट, जहां घुटता था दम, वहां अब राहत; नए इलाकों में बढ़ा प्रदूषण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के पारंपरिक प्रदूषण हॉट स्पॉट में वायु गुणवत्ता में सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन नए इलाकों में बढ़ता प्रदूषण चिंता का कारण बन रहा है।

विवेक विहार, सोनिया विहार और आइटीओ जैसे क्षेत्र अब कई पुराने हॉट स्पॉट से अधिक प्रदूषित हो चुके हैं। वहीं, जहांगीरपुरी 163 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर पीएम2.5 के साथ अब भी दिल्ली का सबसे प्रदूषित हॉट स्पॉट बना हुआ है।

सीएसई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 1 अक्टूबर से 8 नवंबर के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले दिल्ली के 13 आधिकारिक प्रदूषण हॉट स्पॉट में से 11 में पीएम2.5 का स्तर कम हुआ है।

आनंद विहार में सर्वाधिक 49 प्रतिशत, वजीरपुर में 41 प्रतिशत, अशोक विहार में 40 प्रतिशत और बवाना में 22 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, जहांगीरपुरी में दो प्रतिशत और पंजाबी बाग में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चिंता की बात यह है कि विवेक विहार में पीएम2.5 का स्तर 144, सोनिया विहार में 139, आईटीओ में 137 और दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) क्षेत्र में 135 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज किया गया। एनआईएच नरेला में यह स्तर 122 और एनएसयूटी जाफरपुर में 111 माइक्रोग्राम रहा।