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दिल्ली के रणहौला में पेड़ से टकराने के बाद नाले में गिरी बाइक, नशे में धुत्त युवक की डूबने से मौत

By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
Published: Tue, 29 Sep 2026 11:38 PM (IST)

पश्चिमी दिल्ली के रणहौला में देर रात एक बाइक पेड़ से टकराकर नाले में जा गिरी, जिससे नशे में धुत ...और पढ़ें

रणहौला में सोमवार देर रात पेड़ से टकराने के बाद बाइक नाले में जा गिरी।

रणहौला में सोमवार देर रात पेड़ से टकराने के बाद बाइक नाले में जा गिरी।

HighLights

  1. रणहौला में देर रात बाइक पेड़ से टकराकर नाले में गिरी।

  2. नशे में धुत 24 वर्षीय ललित मंडल की डूबने से मौत हुई।

  3. पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बाहरी जिला के रणहौला क्षेत्र में सोमवार देर रात पेड़ से टकराने के बाद बाइक नाले में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार 24 वर्षीय ललित मंडल की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने नाले से शव और बाइक बरामद कर ली है। घटनास्थल की जांच एफएसएल टीम से कराई गई है।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, ललित मंडल शादी-पार्टी में सजावट का काम करता था। सोमवार को वह अपने दोस्त संदीप और विक्की के साथ रणहौला इलाके में एक पार्टी में गया था। वहां शराब पीने के बाद वह संदीप की बाइक से देर रात घर के लिए रवाना हुआ था।

नाले के किनारे सड़क से गुजरते समय बाइक पेड़ से टकरा गई

नाले के किनारे सड़क से गुजरते समय बाइक पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद बाइक समेत ललित नाले में जा गिरा और और डूब गया। सुबह एक राहगीर को नाले में युवक के पैर दिखाई देने पर उसने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक और बाइक को नाले से बाहर निकाला।

जांच में बाइक के पेड़ से टकराने के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस ने स्वजनों को हादसे की सूचना दे दी है। रणहौला थाने में लापरवाही से मौत की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

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