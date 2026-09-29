दिल्ली के रणहौला में पेड़ से टकराने के बाद नाले में गिरी बाइक, नशे में धुत्त युवक की डूबने से मौत

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बाहरी जिला के रणहौला क्षेत्र में सोमवार देर रात पेड़ से टकराने के बाद बाइक नाले में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार 24 वर्षीय ललित मंडल की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने नाले से शव और बाइक बरामद कर ली है। घटनास्थल की जांच एफएसएल टीम से कराई गई है।



पुलिस अधिकारी के अनुसार, ललित मंडल शादी-पार्टी में सजावट का काम करता था। सोमवार को वह अपने दोस्त संदीप और विक्की के साथ रणहौला इलाके में एक पार्टी में गया था। वहां शराब पीने के बाद वह संदीप की बाइक से देर रात घर के लिए रवाना हुआ था।

नाले के किनारे सड़क से गुजरते समय बाइक पेड़ से टकरा गई नाले के किनारे सड़क से गुजरते समय बाइक पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद बाइक समेत ललित नाले में जा गिरा और और डूब गया। सुबह एक राहगीर को नाले में युवक के पैर दिखाई देने पर उसने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक और बाइक को नाले से बाहर निकाला।