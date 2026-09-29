‘एक हाथ में जमात, दूसरे में दिमागी नक्सल’, ममता के दिल्ली दौरे पर शुभेंदु का हमला
शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर निशाना साधा है, आरोप लगाया कि वह 'जमात' और 'दिमागी नक्सल' ...और पढ़ें
HighLights
शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर साधा निशाना।
ममता पर 'जमात' और 'दिमागी नक्सल' से जुड़ने का आरोप।
दिल्ली पुलिस, आईबी से गतिविधियों पर नजर रखने की अपील।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रस्तावित दिल्ली दौरे को लेकर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ‘जमात’ और ‘दिमागी नक्सल’ के साथ आगे बढ़ रही हैं और दिल्ली में माकपा नेताओं के साथ मिलकर नई साजिश रच सकती हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस और खुफिया ब्यूरो (आइबी) से उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का आग्रह किया।
ममता बनर्जी के 30 सितंबर को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में होने वाली आइएनडीआइए गठबंधन की बैठक में शामिल होने की संभावना है। बैठक में विपक्षी दल एसआइआर समेत चुनाव संबंधी मुद्दों पर आगे की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। ममता बनर्जी की माकपा महासचिव एमए बेबी से बातचीत भी हुई है।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी दिल्ली जाकर माकपा नेताओं के साथ योजना बनाने वाली हैं। उन्होंने अपने बयान में ‘दिमागी नक्सल’ और ‘जमात’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दावा किया कि ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी कथित देशविरोधी ताकत के साथ बैठक न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस और आइबी को सतर्क रहना चाहिए।