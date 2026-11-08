दीवाली पर 'जहरीली' हुई दिल्ली-NCR की हवा, AQI 390 के पार; राजधानी में फिर गहराया सांसों का संकट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution Today: दिल्ली-एनसीआर के लोगों की दीवाली की सुबह 'जहरीली हवा' के साथ हुई। पिछले कई दिनों से एनसीआर में दमघोंटू हवा से सांसों पर संकट गहराया हुआ है। आज सुबह राजधानी दिल्ली में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, इंडिया गेट के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 398 दर्ज किया गया है, जो कि 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को दिल्ली का औसत AQI 364 से 369 के बीच दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। कई निगरानी केंद्रों पर यह 400 के पार पहुंच गया।

AQI 400 पार

आईआईटी दिल्ली के आसपास AQI 440 से 452 तक रहा, जबकि पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, रोहिणी, आरके पुरम और विवेक विहार जैसे इलाकों में भी 400 से ऊपर के आंकड़े दर्ज हुए।

बच्चों और बुजुर्गों को सलाह

शहर के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 16 से 22 केंद्रों पर हवा गंभीर श्रेणी में रही। दृश्यता काफी कम हो गई है और लोग मास्क लगाकर निकलने को मजबूर हैं। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है।