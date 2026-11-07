दीवाली से पहले जहरीली हुई दिल्ली की हवा, 400 के पार पहुंच सकता है AQI

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीवाली की पूर्व संध्या पर भी राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली बनी रही। शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआ) 381 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था, जो शनिवार को थोड़ा सुधरकर 369 पर पहुंच गया।

दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, रविवार और सोमवार को एक्यूआइ 400 के पार यानी 'गंभीर' श्रेणी में जाने की पूरी संभावना है। कैसा रहेगा मौसम का हाल? मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार सुबह शहर के अधिकांश हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप निकल आई। अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। इसके बाद नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सुबह के समय कोहरे के साथ-साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है।