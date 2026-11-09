दीवाली की आतिशबाजी में कहीं आशियाने जले तो कहीं खाक हो गईं दुकानें, 10 साल के बच्चे की मौत; NCR की बड़ी घटनाएं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में दीवाली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। पूजा करने के बाद लोगों ने रविवार की शाम को जमकर पटाखे जलाए। वहीं, आतिशबाजी के बीच एनसीआर के कई शहरों में आग तांडव भी देखने को मिला। जहां गाजियाबाद में एक सोसायटी के फ्लैट में फैक्ट्री में आग लगी तो वहीं गुरुग्राम के सदर बाजार में एक दुकान में आग लगी।

उधर, दिल्ली में अनार जलाते समय एक 10 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। आइए आपको दीवाली के दिन हुई घटनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे... गाजियाबाद में सोसायटी के एक फ्लैट में लगी आग। जागरण गाजियाबाद की सोसायटी में लगी आग गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित जीएच-7 सोसायटी के टावर नंबर 7 की दसवीं मंजिल पर रविवार रात एक बंद फ्लैट में भीषण आग लग गई। सूचना पर क्रॉसिंग रिपब्लिक और कोतवाली अग्निशमन केंद्र से दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग की तीव्रता और धुएं को देखते हुए वैशाली अग्निशमन केंद्र से हाईड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी बुलाया गया।

कड़ी मशक्कत पर पाया आग पर काबू दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब पौन घंटे में आग पर काबू पाया। इस दौरान फ्लैट में रखा घरेलू सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, कोई जनहानि नहीं हुई। गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में लगी आग। जागरण गाजियाबाद की फोम फैक्ट्री में लगी आग गाजियाबाद में साउथ साइड जीटी रोड इंडस्ट्रियल में फोम बनाने की फैक्ट्री में रविवार शाम को आग लग गई। फैक्ट्री में फोम, गत्ते एवं अन्य सामान में तेजी से आग फैली। सूचना पर पहुंचीं दमकल की आठ गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया।

दिल्ली में 10 साल के बच्चे की मौत दिल्ली के नरेला इलाके में रविवार रात को एक दर्दनाक घटना हो गई। हाथ में लेकर अनार जलाते समय 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से दीवाली की खुशियां मातम में बदल गईं। बच्चे को खोने के गम में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।