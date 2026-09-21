दुर्गा पूजा-दीवाली-छठ पर हवाई किराये में उछाल, दिल्ली-पटना टिकट 14K तो दरभंगा 17K; कई रूट पर 3 गुना तक बढ़े दाम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दुर्गा पूजा, दीवाली और छठ पूजा का मौसम नजदीक आते ही देशभर में हवाई किराये आसमान छूने लगे हैं। विभिन्न बुकिंग पोर्टल्स और एविएशन ट्रेंड्स के अनुसार, इस त्योहारी सीजन में कई प्रमुख और क्षेत्रीय रूट्स पर उड़ानों की कीमतें सामान्य दिनों के मुकाबले डेढ़ से साढ़े तीन गुना तक बढ़ गई हैं। किराये में हुई इस बेतहाशा बढ़ोतरी से घर लौटने वाले मध्यम वर्ग और कामकाजी यात्रियों के बजट पर तगड़ी मार पड़ी है।

प्रमुख रूट्स पर किराये का रिकॉर्ड स्तर यात्रियों की भारी मांग के कारण दिल्ली से पटना, दरभंगा और कोलकाता जैसे रूटों पर किराया रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है... दिल्ली से पटना: सामान्य दिनों में लगभग 4,500 रुपये में मिलने वाला टिकट दुर्गा पूजा के दौरान न्यूनतम 6,000 रुपये और छठ पूजा पर 10,000 रुपये में मिल रहा है। वहीं, दीवाली से ठीक एक दिन पहले 7 नवंबर को इसका शुरुआती किराया सीधे 14,000 रुपये तक पहुंच गया है।

सामान्य दिनों में लगभग 4,500 रुपये में मिलने वाला टिकट दुर्गा पूजा के दौरान न्यूनतम 6,000 रुपये और छठ पूजा पर 10,000 रुपये में मिल रहा है। वहीं, दीवाली से ठीक एक दिन पहले 7 नवंबर को इसका शुरुआती किराया सीधे 14,000 रुपये तक पहुंच गया है। दिल्ली से दरभंगा: सीमित उड़ानों के कारण इस रूट पर स्थिति सबसे गंभीर है। दुर्गा पूजा में न्यूनतम किराया 6,500 रुपये और छठ पूजा (11 नवंबर) में 12,000 रुपये दर्ज किया गया है, जबकि दिवाली यानी 7 नवंबर के दिन यह न्यूनतम 17,000 रुपये तक जा पहुंचा है।

सीमित उड़ानों के कारण इस रूट पर स्थिति सबसे गंभीर है। दुर्गा पूजा में न्यूनतम किराया 6,500 रुपये और छठ पूजा (11 नवंबर) में 12,000 रुपये दर्ज किया गया है, जबकि दिवाली यानी 7 नवंबर के दिन यह न्यूनतम 17,000 रुपये तक जा पहुंचा है। दिल्ली से कोलकाता: इस रूट पर दुर्गा पूजा के दौरान शुरुआती टिकट 8,000 रुपये, दीवाली पर 11,000 रुपये और छठ पूजा के समय 7,500 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। किराये में उछाल के 4 मुख्य कारण विशेषज्ञों के अनुसार, हवाई किराये में इस बेलगाम तेजी के पीछे चार प्रमुख और तकनीकी कारण हैं...