H-1B वीजा की बंदिशों और अकेलेपन से परेशान दिशा लांबा लौटीं देश, अमेरिका छोड़कर परिवार के पास पहुंचीं गुरुग्राम
भारतीय डेटा साइंटिस्ट दिशा लांबा ने अमेरिका में लाखों का पैकेज और एच-1बी वीजा छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया ...और पढ़ें
HighLights
दिशा लांबा ने अमेरिका में डेटा साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ी।
एच-1बी वीजा की कड़ी शर्तों और अकेलेपन से परेशान थीं।
बिना जॉब ऑफर के गुरुग्राम में परिवार के पास लौटीं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में लाखों का सैलरी पैकेज, शानदार लाइफस्टाइल और एच-1बी वीजा मिलने के बावजूद भारतीय डेटा साइंटिस्ट दिशा लांबा ने अमेरिका छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया है। वे हाल ही में अमेरिका की मशहूर कंपनी में डेटा साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत थीं और अपनी नौकरी छोड़ कर अपने गृहनगर गुरुग्राम वापस आ गई हैं। इसका कारण उन्होंने H-1B वीजा के कड़े प्रतिबंधों को बताया है।
अमेरिका छोड़कर भारत लौटने की मुख्य वजहें
दिशा ने बिजनेस इनसाइडर से बातचीत में ऐसा फैसला लेने के पीछे के दो कारण बताए हैं। उन्होंने पहले कारण के बारे में कहा कि अमेरिका में एक लग्जरी लाइफ होने के बावजूद वह खुद को अकेला महसूस करती थीं। उन्होंने बताया कि भारत में अपने परिवार से दूर रहना और टाइम जोन के अंतर की वजह से मां से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए समय तय करना उनके लिए मानसिक रूप से कठिन होता जा रहा था। वे अपने माता-पिता और भाई के पास रहना चाहती थीं।
एच-1बी वीजा की कड़ी शर्तें और बंदिशें
वहीं, दूसरा कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि एच-1बी वीजा की कड़ी शर्तें और बंदिशें झेलना आसान नहीं है। हालांकि, कंपनी ने उनका एच-1बी वीजा स्पॉन्सर कर दिया था और लॉटरी में उनका नाम भी आ गया था, लेकिन वीजा नियमों की बंदिशों से वे असहज थीं। एच-1बी वीजा की स्टैंपिंग की प्रक्रिया, यात्रा पर पाबंदियां और नौकरी बदलने या करियर ब्रेक लेने में आने वाली बंदिशों को वे लंबे समय तक नहीं झेलना चाहती थीं।
फैसले पर कोई मलाल नहीं
दिशा लांबा बिना किसी नए जॉब ऑफर के भारत लौटी हैं। वे स्वीकार करती हैं कि इस फैसले को लेकर उन्हें कभी-कभी घबराहट महसूस होती है, लेकिन अपने परिवार के साथ रहने की खुशी उन सब पर भारी है। उनका मानना है कि भारत में भी अब करियर के ढेरों अवसर उपलब्ध हैं। गुरुग्राम में कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं, जहां बेहतर अवसर मिल सकते हैं।
'मुझे कभी-कभी अपने इस फैसले को लेकर डर महसूस होता है, लेकिन हर सुबह जब मैं अपने माता-पिता को गले लगाती हूं, तो लगता है कि मेरा यह फैसला बिल्कुल सही था।'
-दिशा लांबा
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