BRICS Summit 2026 की सुरक्षा होगी चाक-चौबंद, दिल्ली और हरियाणा पुलिस मिलकर कसेंगी अपराधियों पर शिकंजा

राजीव रंजन, नई दिल्ली। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 के दौरान दिल्ली और हरियाणा की पुलिस अपराधियों और असामाजिक तत्वों से संबंधित खुफिया सूचनाओं को साझा करने के साथ ही कई तरह के खास सुरक्षा इंतजामों की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में आगामी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के मद्देनजर अंतरराज्यीय समन्वय को मजबूत करने के लिए 31 अगस्त को दोनों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बनी रणनीति इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता दिल्ली पुलिस के उत्तरी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त और सोनीपत के पुलिस आयुक्त ने की। इसमें बाहरी उत्तरी जिला के पुलिस उपायुक्त शोभित डी सक्सेना, सोनीपत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और दिल्ली के उत्तरी रेंज से सटे सीमावर्ती जिलों के आला अफसरों ने हिस्सा लिया।