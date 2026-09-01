BRICS Summit 2026 की सुरक्षा होगी चाक-चौबंद, दिल्ली और हरियाणा पुलिस मिलकर कसेंगी अपराधियों पर शिकंजा
दिल्ली और हरियाणा पुलिस 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रही हैं। दोनों राज्यों के वरिष्ठ ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली-हरियाणा पुलिस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सुरक्षा पर सहमत।
खुफिया जानकारी साझा कर अपराधियों पर संयुक्त कार्रवाई।
सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत, वारंट निष्पादन में तेजी।
राजीव रंजन, नई दिल्ली। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 के दौरान दिल्ली और हरियाणा की पुलिस अपराधियों और असामाजिक तत्वों से संबंधित खुफिया सूचनाओं को साझा करने के साथ ही कई तरह के खास सुरक्षा इंतजामों की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में आगामी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के मद्देनजर अंतरराज्यीय समन्वय को मजबूत करने के लिए 31 अगस्त को दोनों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।
वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बनी रणनीति
इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता दिल्ली पुलिस के उत्तरी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त और सोनीपत के पुलिस आयुक्त ने की। इसमें बाहरी उत्तरी जिला के पुलिस उपायुक्त शोभित डी सक्सेना, सोनीपत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और दिल्ली के उत्तरी रेंज से सटे सीमावर्ती जिलों के आला अफसरों ने हिस्सा लिया।
खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त चेकिंग पर सहमति
बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा पुख्ता करने और अंतरराज्यीय अपराधों पर लगाम लगाने के लिए विस्तृत चर्चा हुई। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच तय हुआ कि:
सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद मजबूत बनाया जाएगा।
संदिग्ध गतिविधियों और अपराधियों पर नजर रखने के लिए संयुक्त जांच अभियान चलाए जाएंगे।
असामाजिक तत्वों और अपराधियों से जुड़ी खुफिया जानकारियों को दोनों पुलिस बल एक-दूसरे के साथ तुरंत साझा करेंगे।
वारंट निष्पादन और सत्यापन प्रक्रिया में तेजी
अंतरराज्यीय अपराधों में शामिल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के साथ-साथ लंबित वारंटों के शीघ्र निष्पादन पर सहमति बनी। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले संदिग्धों का तेजी से सत्यापन कराने का फैसला लिया गया। साइबर अपराध से निपटने के लिए भी एक बेहतर सूचना तंत्र विकसित करने पर जोर दिया गया।
नियमित बैठकों से बनी रहेगी चौकसी
अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस बड़े आयोजन को ध्यान में रखते हुए कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिला व उपमंडल स्तर पर भी पुलिस अधिकारियों की नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी।
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