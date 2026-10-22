दिलजीत दोसांझ का दिल्ली कॉन्सर्ट रद, पुलिस ने सुरक्षा देने से किया इनकार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। संभावित खतरों और त्योहारी सीजन के कारण 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रस्तावित दिलजीत दोसांझ के आरा इंडिया टूर कार्यक्रम को सुरक्षा देने से दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिया है।

पहले यह कार्यक्रम एक नवंबर को होने वाला था। लेकिन, 1984 के सिख-विरोधी दंगों की बरसी से जुड़ी संवेदनशीलता के कारण इसे 30 अक्टूबर को रखा गया। पुलिस की ओर से सुरक्षा उपलब्ध न कराने पर अब इसे फिर से अग्रिम तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया है।

सुरक्षा कारणों से उठाया गया ये कदम पुलिस के मुताबिक, सुरक्षा कारणों और त्योहारों के सीजन में जुटने वाली अनावश्यक भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह फैसला इस म्यूजिकल इवेंट से ठीक पहले आया है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रशंसकों के जुटने की उम्मीद थी।