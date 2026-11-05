ध्रुव राठी के खिलाफ साकेत कोर्ट में सुनवाई आज, भगवान राम और माता सीता पर वीडियो से जुड़ा है मुकदमा

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। विवादास्तपद यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ भगवान श्रीराम और माता सीता को लेकर बनाए गए एक आपत्तिजनक वीडियो के मामले में साकेत कोर्ट में गुरुवार 5 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अमिता सचदेवा के मुताबिक, 15 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने यूट्यूब को वीडियो हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद पहले की याचिका का निपटारा कर दिया गया था।

दोबारा अपलोड कर दिया वीडियो पहले की याचिका का निपटारा होने के बाद 21 मिनट के मूल वीडियो के करीब तीन मिनट के अंश को निकालकर दोबारा अपलोड किया गया। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ध्रुव राठी के खिलाफ नई याचिका या मुकदमा दायर करने और उचित राहत मांगने की अनुमति दी थी।