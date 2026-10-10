CJP Protest Updates: यूट्यूबर ध्रुव राठी को हिरासत में लिया, गुरुग्राम पुलिस ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। CJP Protest Delhi Updates: राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आज शनिवार को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को हिरासत में ले लिया है।

वहीं, दिल्ली पुलिस की नजर अब सीजेपी नेता सौरभ दास और अभिजीत दीपके पर है। बताया जा रहा है कि सीजेपी के तीनों प्रमुख नेता दिल्ली पहुंचने वाले हैं।

अलर्ट मोड पर दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस का कहना है कि तीनों को एयरपोर्ट पर उतरते ही हिरासत में ले लिया जाएगा। किसी को भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में जगह-जगह पर नाकाबंदी कर रखी है।