धनतेरस पर देशभर में 60 हजार करोड़ से अधिक का सराफा कारोबार, दिल्ली में 20 हजार करोड़ का अनुमान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रकाश के पर्व दीपावली की शुरुआत के साथ ही धनतेरस के खास मौके पर देश भर के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है।

सोने-चांदी के ऊंच स्तर से गिरावट लेने से खरीदारों में उत्साह देखा जा रहा है। कंफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के अनुसार, इस साल धनतेरस पर देश भर में सराफा बाजार में 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार होने का अनुमान है।

वहीं, अकेले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ज्वैलर्स ने करीब 20 हजार करोड़ रुपये के बड़े कारोबार का आकलन व्यक्त किया है।

आल इंडिया ज्वैलर्स एवं गोल्डस्मिथ फेडरेशन के मुताबिक, सोने चांदी के दाम में गिरावट के बावजूद अभी भी दाम अधिक है।

जिसे देखते हुए उपभोक्ताओं के खरीदारी के रुख में थोड़ा बदलाव देखा जा रहा है।

इस बार भारी-भरकम आभूषणों की तुलना में हल्के आभूषणों, चांदी के सिक्कों और पारंपरिक उपहारों की मांग में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेष कि इटली, जर्मनी, तुर्कीए और स्वदेशी डिजाइन का फ्यूजन खूब पसंद किया जा रहा है।

14 और 18 कैरेट के हल्के गहनों की भारी मांग बढ़ते दामों के बीच मध्यम वर्ग ने 14 और 18 कैरेट के हल्के सोने के आभूषणों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अलावा, चांदी के सिक्के, बर्तन और सजावटी वस्तुओं की जमकर बिक्री हो रही है। धार्मिक दृष्टि से शुभ मानी जाने वाली मछली, कछुए और हाथी जैसी आकृतियों वाले चांदी व सोने के प्रतीकों की मांग अधिक है। कारोबारियों का कहना है कि लोग शगुन के तौर पर खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं, जिससे बाजार में तरलता बनी हुई है।