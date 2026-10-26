डीजीसीए का नया विंटर शेड्यूल, दिल्ली-मुंबई बनेंगे वैश्विक विमानन केंद्र, यात्रियों को मिलेगी राहत

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 25 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक का नया विंटर शेड्यूल जारी कर दिया है।

इस बार इंडिगो, एअर इंडिया, आकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने विदेशी कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए अपने बेड़े की पूरी ताकत झोंक दी है।

अनियंत्रित हवाई किराए से जूझते यात्रियों के लिए यह राहत की खबर है, क्योंकि इसके तहत आइजीआई एयरपोर्ट को ग्लोबल एविएशन ब्रिज बनाने के साथ ही मुंबई को भी अंतरराष्ट्रीय मार्गों से सीधे जोड़ा गया है।

क्या होता है विंटर शेड्यूल

विंटर शेड्यूल केवल उड़ानों की सूची नहीं, बल्कि सर्दियों में मौसम, अंतरराष्ट्रीय डेलाइट सेविंग टाइम (सर्दियों और गर्मियों में दिन के उजाले का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए अपनी घड़ियों को एक घंटा आगे या पीछे करने की एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था) के अंत और दिवाली से लेकर न्यू ईयर व पोंगल जैसे पीक टूरिज्म सीजन के लिए तैयार पांच महीने का रोडमैप है।