यमुनापार में कई दिन से आ रहा गंदा, बदबूदार और काला पानी; लोगों को सता रहा बीमारी का डर

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। घरों के नलों से पानी की जगह काला, बदबूदार और गंदा पानी निकल रहा है। इसे पीना तो दूर, घरेलू कामों में इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया है। यमुनापार के कई इलाकों में बीते कई दिनों से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं।

हर्ष विहार में करीब एक महीने से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। वेस्ट ज्योति नगर, सीलमपुर, गोकलपुरी, सुंदर नगरी, मंडावली, विनोद नगर, यमुना विहार, लक्ष्मी नगर, विवेक विहार और करावल नगर में भी लोगों ने ऐसी ही शिकायतें की हैं।

नहीं मिल रहा समस्या का समाधान हालात यह हैं कि परिवारों को पीने के पानी के लिए बोतलबंद पानी खरीदना पड़ रहा है, जबकि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है।



हर्ष विहार निवासी ने बताया कि नलों से आने वाले पानी में इतनी गंदगी और बदबू है कि उसका इस्तेमाल पीने और खाना बनाने में करना मुश्किल हो गया है। लोगों को मजबूरी में बोतलबंद पानी खरीदना पड़ रहा है। इससे परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।