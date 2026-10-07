प्रदूषण से लड़ाई में दिल्ली का बड़ा प्लान, देश का पहला ‘क्लीन एयर जोन’ बनाने का विजन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। इंडिया हैबिटेट सेंटर में जारी ''अर्बन अड्डा 2026'' शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन राजधानी को देश का पहला ''क्लीन एयर जोन'' बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन पेश किया गया।

सम्मेलन में विशेषज्ञों ने प्रदूषण की घटनाओं पर केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें रोकने की दिशा में शहर-व्यापी रणनीति पर विचार-विमर्श किया।



सत्र के दौरान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सदस्य सचिव तरुण कुमार पिथोड़े ने कहा कि साफ़-सुथरी नीतियों, नियमों की कड़ाई और आस-पास के इलाकों के साथ मिलकर काम करने से, पूरी दिल्ली में कम प्रदूषण वाला क्षेत्र (लो एमिशन ज़ोन) बनाना बिल्कुल संभव है।

इस अवसर पर ''स्कूल क्लीन एयर जोन'' रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें बच्चों को जहरीले उत्सर्जन से बचाने के लिए स्थानीय स्थानिक हस्तक्षेप और जीरो-एमिशन स्कूल सीमाओं को आवश्यक बताया गया। ट्रीट, रीयूज और रिचार्ज माडल अपनाने पर जोर पर्यावरण संतुलन के साथ जल सुरक्षा पर केंद्रित सत्रों का संचालन ''गुरुजल'' संगठन द्वारा किया गया। कमजोर मानसून और अल नीनो की चुनौतियों के बीच आयोजित 'वाटर सिक्योरिटी के लिए सर्कुलैरिटी' सत्र में गुरुजल की सीईओ शुभी केसवानी और पैनलिस्टों ने जल संकट व बाढ़ से निपटने के लिए शहरों में ट्रीट, रीयूज और रिचार्ज माडल अपनाने पर जोर दिया।