दिल्ली के उत्तरी रिज में अब नहीं हो सकेगा निर्माण और उत्खनन, 277 एकड़ जमीन को आरक्षित वन बनाने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अरावली पर्वत श्रृंखला में शामिल उत्तरी रिज की 277.56 एकड़ जमीन अब वन क्षेत्र में शामिल हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने प्राकृतिक विरासत और हरित क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए इंडियन फाॅरेस्ट एक्ट के तहत उत्तरी रिज के लिए फेज-I नोटिफिकेशन को स्वीकृति दे दी है। अब इसके आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। वन क्षेत्र घोषित हो जाने से इस क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण, उत्खनन व अन्य मानवीय गतिविधियां भी प्रतिबंधित हो जाएंगी।

संरक्षण का आधार और मजबूत होगा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उत्तरी रिज दिल्ली की अमूल्य प्राकृतिक विरासत है और इसका संरक्षण शहर के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। 112.328 हेक्टेयर भूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए फेज-I नोटिफिकेशन को मंजूरी देना दिल्ली के हरित क्षेत्रों को सुरक्षित रखने और राजधानी को अधिक स्वस्थ, हरित और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति मजबूत बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।