दिल्ली में जाम से मिलेगी राहत! नजफगढ़ ड्रेन के किनारे बनेगा 61 किमी लंबा ग्रीन कॉरिडोर, ₹454 करोड़ होंगे खर्च

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने नजफगढ़ ड्रेन के किनारे जिस 61 किलोमीटर लंबा सड़क कारिडोर विकसित करने की योजना की घोषणा फरवरी में की थी, इस पर कदम आगे बढ़ा दिया है।

इस परियोजना के तहत ड्रेन के दोनों किनारों पर सड़क विकसित की जाएगी। परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना योजना तैयार करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) निजी सलाहकार नियुक्त करने की तैयारी में है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित कारिडोर से प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने और यात्रा समय घटाने में मदद मिलेगी। नजफगढ़ ड्रेन के पास 60.77 KM लंबी सड़कों का निर्माण योजना के अनुसार, छावला से बसईदारापुर तक नजफगढ़ ड्रेन के दोनों किनारों पर 27.415 किलोमीटर लंबाई में सड़क विकसित की जाएगी। दोनों किनारों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 54.83 किलोमीटर होगी। इसके अलावा छटीकरा पुल से छावला पुल तक ड्रेन के बाएं किनारे पर 5.94 किलोमीटर लंबी दो लेन सड़क बनाई जाएगी।

पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित मार्ग के आसपास पीक और नान-पीक समय में धीमी गति से चलने वाले वाहनों और विभिन्न दिशाओं से आने वाले यातायात के कारण भारी जाम की स्थिति रहती है। परियोजना शुरू करने से पहले सलाहकार एजेंसी से इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन कराया जाएगा।

₹454 करोड़ से बनेगा 61 किमी लंबा ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत नजफगढ़ ड्रेन के किनारे करीब 61 किलोमीटर लंबी और सात मीटर चौड़ी पक्की सड़क विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही पैदल चलने, जॉगिंग और साइकिल चलाने के लिए अलग ट्रैक भी बनाए जाएंगे। द्वारका मेट्रो डिपो के पास यातायात को सुगम बनाने के लिए एक नया पुल बनाने की भी योजना है।