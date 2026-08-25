बागेश्वर में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, सड़कों पर मलबा आने से बाधित हुआ यातायात

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। जिले में मंगलवार सुबह से हो रही झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश के चलते कई मोटर मार्गों पर मलबा आने से यातायात बाधित हुआ है। जिला मुख्यालय से कपकोट, गरुड़, कांडा, ताकुला आदि क्षेत्रों को जाने वाले शिक्षक, कर्मचारी और अन्य यात्री भी परेशान रहे।

स्कूल-कॉलेज खुले होने के कारण बारिश के बीच विद्यार्थियों को घर लौटना पड़ा। कई बच्चे भीगते हुए पहुंचे। लगातार बारिश से सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई है।