लाल किले से कुतुब मीनार तक सजेगी कला की महफिल, दिल्ली में 108 दिन दिखेंगी देश-विदेश की कलाकृतियां

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक कला और रचनात्मकता के नए रंग में दिखाई देंगे। पर्यटक स्मारक घूमने के साथ साथ देश-विदेश के आर्ट कलाकारों की कलाकृतियों को भी निहार सकेंगे।

यह आयोजन भारत कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिकी के तहत दूसरे संस्करण के तहत अागामी चार दिसंबर से 21 मार्च 2027 तक दिल्ली में होने जा रहा है। 108 दिन चलने वाले इस आयोजन की थीम ‘तत् त्वम् असि यानी व्याकुलता के युग में फिर से जुड़ना’ रखी गई है।

इसका आयोज आधुनिक जीवन की भागदौड़ और लगातार बढ़ते ध्यान भटकाव के बीच व्यक्ति को स्वयं, समाज और अपने आसपास की दुनिया से दोबारा जोड़ने के प्रयास के तहत किया गया है।



दाे वर्ष बाद होने जा रही इस कला प्रदर्शनी को इस बार लालकिला के साथ साथ पुराना किला, सफदरजंग का मकबरा, कुतुब मीनार, किला राय पिथौरा और लोधी गार्डन जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर भी लगाया जाएगा।

इससे लोगों को एक ही समय में दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत और आज के कलाकारों की रचनात्मक सोच को देखने का अवसर मिलेगा। इस आयोजन का इस बार विस्तार किया गया है और इसमें विदेशी आर्ट कलाकार भी भाग ले सकेंगे। वहीं देश केे आर्ट छात्रों को भी मौका मिल सकेगा।

‘तत् त्वम् असि’ के जरिए देश ‘तत् त्वम् असि’ उपनिषदों से जुड़ा विचार है, जिसका सामान्य अर्थ ‘वह तुम हो’ माना जाता है। इस अवधारणा के जरिए व्यक्ति और व्यापक अस्तित्व के बीच संबंध की ओर संकेत किया जाता है।