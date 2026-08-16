लाल किले पर जेन-जी से रूबरू हुए पीएम मोदी, युवाओं ने कहा- सरकार ने सुनी हमारी बात

निहाल सिंह, नई दिल्ली। पेपर लीक को लेकर पिछले माह हुए छात्रों के प्रदर्शन के बाद यह पहला मौका था, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परोक्ष रूप से जेन-जी को संबोधित किया। लाल किले से अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं के रोजगार, खेल, शिक्षा और उनकी महत्वाकांक्षाओं का जिक्र किया।

इसके बाद जब प्रधानमंत्री लाल किले के सामने वंदे मातरम् की आकृति बनाए बैठे जेन-जी के बीच पहुंचे तो युवाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उनके मुंह से यही निकल रहा था कि उनका सपना पूरा हो गया।

हर वर्ष लाल किले पर स्कूली बच्चे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार यहां बड़ी संख्या में कालेज विद्यार्थी भी मौजूद थे। कोई राजनीतिक विज्ञान का छात्र था तो कोई विज्ञान विषय में स्नातक कर रहा था। दिल्ली के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों से आए इन युवाओं का कहना था कि जिस दिन उनका चयन लाल किले के सामने बैठने के लिए हुआ था, तभी से वे प्रधानमंत्री को करीब से देखने के लिए उत्साहित थे। उनका सपना था कि पीएम को नजदीक से देखें और उनसे हाथ मिला सकें। शनिवार को यह सपना पूरा हो गया।

जेन-जी के हालिया प्रदर्शनों को लेकर युवाओं ने कहा कि सरकार ने उनकी बात सुनी है और इस दिशा में कई कदम भी उठाए हैं। अब युवाओं को अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान भी जरूरी है, ताकि मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य पर इसका असर न पड़े।

प्रधानमंत्री इसके बाद दर्शक दीर्घा में भी गए और वहां मौजूद विशेष मेहमानों से मुलाकात की। नागरिकों के बीच पहुंचने पर भी लोगों में उत्साह नजर आया। कोई मोबाइल से उनकी तस्वीर लेने लगा तो कोई उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करता दिखा।

कई लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री के दर्शकों के बीच पहुंचते ही सुरक्षा कर्मी भी सक्रिय हो गए और उन्हें सुरक्षा घेरे में लेने के लिए दौड़भाग करते नजर आए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री कई बार सुरक्षा घेरे से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन करते रहे।