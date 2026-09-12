दिल्ली में रोज खप रहा 55 टन पनीर, ओखला मंडी में पकड़ा जा चुका है डिटर्जेंट से बना नकली पनीर

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली के प्रमुख थोक बाजारों और मंडियों में रोजाना लगभग 52 से 55 हजार किलोग्राम (52-55 टन) पनीर की आपूर्ति हो रही है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विभिन्न जिलों से आने वाला यह पनीर शहर के होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों और स्थानीय सब्जी दुकानों तक सप्लाई किया जाता है। हालांकि, पनीर की आवक और उसके स्रोत यानी वह कहां से आया है, इसे लेकर व्यापारी खुलकर जानकारी देने से बचते हैं।

ओखला मंडी: आपूर्ति में सबसे आगे, पकड़ा जा चुका है डिटर्जेंट वाला पनीर दैनिक आवक: लगभग 20,000 किलो (कुल आवक का 38%)।

मुख्य स्रोत: अधिकांश सप्लाई हरियाणा (पलवल, मेवात आदि) से होती है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई: हाल ही में खाद्य सुरक्षा विभाग ने ओखला मंडी में छापेमारी कर 508 किलो नकली और डिटर्जेंट से बना पनीर जब्त कर नष्ट किया था, साथ ही 22 नमूने भी लिए थे। दिल्ली की अन्य प्रमुख मंडियों में पनीर की आवक आजादपुर मंडी: प्रतिदिन 12,000 किलो (23%) पनीर पहुंचता है, जो मुख्य रूप से मेरठ और बुलंदशहर से आता है।

गाजीपुर मंडी: रोजाना 7,000 किलो (13%) आपूर्ति होती है, जो मेरठ-बुलंदशहर से आकर दिल्ली के साथ गाजियाबाद भी भेजी जाती है।

जनकपुरी मंडी: पलवल और मेवात से रोजाना 5,000 किलो पनीर आता है, जिसकी अधिकांश सप्लाई बड़े होटलों और रेस्टोरेंट को होती है।

यूसुफ सराय व अन्य केंद्र: यूसुफ सराय में गढ़मुक्तेश्वर (यूपी) से रोज 4,000-5,000 किलो पनीर पहुंचता है, जहां से एम्स, ग्रीन पार्क और 600 से अधिक रेस्टोरेंट-ढाबों में माल जाता है। इसके अलावा गोविंदपुरी, अलकनंदा, द्वारका और उत्तम नगर जैसे क्षेत्रों में भी रोजाना हजारों किलो खुला पनीर बिकता है।