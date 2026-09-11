BRICS Summit की सुरक्षा में दिल्ली की ऊंची इमारतों पर कमांडो का पहरा, सड़कों पर 100 से अधिक स्निफर डॉग्स तैनात

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भव्य आगाज हो गया। वैश्विक नेताओं और उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों की मौजूदगी को देखते हुए पूरी दिल्ली में सुरक्षा के अभूतपूर्व और कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्य आयोजन स्थल 'भारत मंडपम', विदेशी मेहमानों के ठहरने वाले होटलों और उनके आवागमन वाले सभी मार्गों को बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है।

भारत मंडपम और संवेदनशील रूटों पर अचूक सुरक्षा आयोजन स्थल की सुरक्षा और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों, खासकर उन रास्तों पर जहां से वीवीआईपी काफिले गुजर रहे हैं, जवानों की भारी तैनाती की गई है।

स्निफर डॉग्स और कमांडो तैनात सुरक्षा व्यवस्था के तहत 100 से अधिक प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स (के-9 स्क्वॉड) की तैनाती की गई है। ये श्वान दस्ता भारत मंडपम, होटलों, यात्रा मार्गों और ऐतिहासिक स्थलों की लगातार जांच कर रहा है। इसके अलावा, नई दिल्ली इलाके की ऊंची इमारतों पर अत्याधुनिक हथियारों और दूरबीन से लैस कमांडो तैनात किए गए हैं, जो दूरबीन के जरिए जमीन से लेकर आसमान तक हर हलचल पर पैनी नजर रख रहे हैं।

ड्रोन उड़ान पर रोक और सीसीटीवी से निगरानी शिखर सम्मेलन के दौरान निर्धारित क्षेत्रों में ड्रोन या किसी भी अनधिकृत हवाई वस्तु के उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरे वीवीआईपी रूट और भारत मंडपम की रियल-टाइम निगरानी के लिए एक अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से पुलिस अधिकारी सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड के जरिए हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। बम पहचान एवं निरोधक दस्ता भी लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है।

हवाई अड्डे पर सांस्कृतिक स्वागत और विशेष व्यवस्था दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेशी मेहमानों की सुगम और त्वरित आव्रजन (इमिग्रेशन) प्रक्रिया के लिए समर्पित काउंटर बनाए गए हैं। टर्मिनल और सेरेमोनियल लाउंज में राष्ट्राध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों का पारंपरिक नृत्य और लोक संगीत के साथ भव्य सांस्कृतिक स्वागत किया गया।